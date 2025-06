© APA/APA/dpa/Lando Hass home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Auto-Ersatzteilhändler Autodoc will im Juni an die Börse gehen. Die Papiere sollen am Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt werden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Geplant sei eine Platzierung bestehender Aktien in Deutschland und ausgewählten anderen Ländern, über die sich die Gründer und der US-Finanzinvestor Apollo Global Management von Anteilen trennen.