Auch DIW-Institut erhöht Konjunkturprognose für Deutschland

"Der überraschend schwungvolle Jahresauftakt dürfte uns vor einem weiteren Jahr der Stagnation bewahren", sagte DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. Auftrieb verliehen der deutschen Konjunktur im ersten Quartal etwa ein anziehender privater Konsum und Vorzieheffekte bei den Exporten als Reaktion auf die anstehenden US-Zölle. Dies ändere zwar nichts an den strukturellen Problemen der deutschen Wirtschaft, wie der abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit und dem Fachkräftemangel, sagte Dany-Knedlik. Doch "ein starker Lichtblick ist das Investitionspaket für die Infrastruktur, das im kommenden Jahr spürbar wirken dürfte."

Die US-Handelspolitik bleibe jedoch ein Risikofaktor. Auch die geplanten Steuererleichterungen in den USA könnten die Verschuldung des Landes erhöhen und Turbulenzen an den globalen Kapitalmärkten auslösen. DIW-Präsident Marcel Fratzscher sieht zudem auch ein drittes Risiko: eine erneute politische Blockade in Deutschland und Europa. "Die neue Bundesregierung hat viele richtige Signale gesendet, muss nun aber dringend die Haushalte für 2025 und 2026 verabschieden und dabei nicht nur eine klare Zukunftsvision präsentieren, sondern auch interne Konflikte lösen."