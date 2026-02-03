AT&S mit kräftigem Umsatzplus nach drei Quartalen 2025/26

Im 3. Quartal 2025/26 drehte der Chipproduzent das EBIT von minus 8,2 auf plus 33,9 Mio. Euro. Das Konzernergebnis lag bei 24 Mio. Euro nach minus 33 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das EBITDA wurde um 64 Prozent 122,1 Mio. Euro erhöht, der Konzernumsatz legte um 18 Prozent auf 467,7 Mio. Euro zu.

"Das dritte Quartal hat eindrucksvoll gezeigt, dass wir operativ auf dem richtigen Kurs sind", so Konzernchef Michael Mertin. Der Ausblick für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 wurde bestätigt. AT&S geht davon aus, 2025/26 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Mrd. Euro zu erzielen (2024/25: 1,59 Mrd. Euro). AT&S erwirtschaftet mehr als drei Viertel seines Umsatzes mit US-amerikanischen Unternehmen und generiert den Großteil seiner Umsätze in US-Dollar.

Personell gab es im Februar Veränderungen: Neu im Unternehmen ist seit Monatsbeginn CFO Gerrit Steen. Gleichzeitig wurde der Vorstand auf drei Mitglieder reduziert, nämlich CEO Michael Mertin, CTO Peter Griehsnig, und CFO Steen.