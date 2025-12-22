AT&S holt Gerrit Steen als Finanzchef in den Vorstand

Mit dem Eintritt von Steen stellt AT&S die Führung auf eine Dreier-Struktur um: Vorstandsvorsitzender (CEO) bleibt Michael Mertin, dazu kommen CFO Steen und CTO Peter Griehsnig. Ingolf Schröder scheidet aus dem Vorstand aus, bleibt dem Unternehmen jedoch erhalten und führt weiterhin als Executive Vice President (EVP) die Business Unit Microelectronics.

Steen war zuletzt Group CFO der in Dubai ansässigen DAMAC-Gruppe. Davor war der Finanzmanager in verschiedenen Management- und Vorstandspositionen für die Fresenius-Gruppe sowie das Technologieunternehmen Heraeus tätig, unter anderem als globaler CFO und CEO der Region Asien bei Fresenius Kabi. AT&S-Aufsichtsratschef Andy Mattes verwies auf Steens internationale Erfahrung sowie Expertise in Finanzstrategie, Transformation und Wachstum.