AT&S-Finanzchefin Preining zieht sich Ende August zurück

Preining war seit Oktober 2022 Mitglied des Vorstands und für zentrale Bereiche wie Finance, Controlling, Legal, Procurement und Investor Relations verantwortlich. Aufsichtsratschef Andy Mattes CEO Michael Mertin bedankten sich für ihren Einsatz, insbesondere im Rahmen der erfolgreichen Refinanzierung.

Bis zur Bestellung einer Nachfolge übernehmen leitende Manager interimistisch die CFO-Agenden. Eine internationale Personalberatung sei bereits mit der Suche nach einem geeigneten Ersatz betraut worden, so AT&S.