AT&S-Finanzchefin Preining zieht sich Ende August zurück

Petra Preining, Finanzvorständin (CFO) des börsennotierten steirischen Leiterplattenherstellers AT&S, legt ihre Funktion mit 31. August 2025 zurück. Sie wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Aufsichtsrat habe der einvernehmlichen Vertragsauflösung "mit Bedauern" zugestimmt.
von
Preining war seit Oktober 2022 Mitglied des Vorstands und für zentrale Bereiche wie Finance, Controlling, Legal, Procurement und Investor Relations verantwortlich. Aufsichtsratschef Andy Mattes CEO Michael Mertin bedankten sich für ihren Einsatz, insbesondere im Rahmen der erfolgreichen Refinanzierung.
Bis zur Bestellung einer Nachfolge übernehmen leitende Manager interimistisch die CFO-Agenden. Eine internationale Personalberatung sei bereits mit der Suche nach einem geeigneten Ersatz betraut worden, so AT&S.