AT&S baut Standort im oststeirischen Fehring aus

In den vergangenen Jahren hatte es bereits mehrere große Investitionen am Hauptsitz in Leoben sowie an Niederlassungen im Ausland gegeben. Nun werde auch in Fehring, neben Leoben der einzige heimische Standort, gestärkt. AT&S will sich insgesamt gezielter auf zukunftsrelevante Geschäftsfelder und technologische Kompetenz konzentrieren. Der Fokus in Fehring liege dabei auf Anwendungen in der E-Mobilität, bei Halbleitertestanlagen sowie in den Bereichen Medizin, Luft- und Raumfahrt und Defense.

"Bekenntnis zum Standort"

Im Detail werden in Fehring rund 8,8 Mio. Euro in die Fertigung für Halbleitertestanlagen gesteckt. Weitere rund 10 Mio. Euro betreffen ein strategisches Projekt für innovative Wechselrichterlösungen im Bereich E-Mobility, bei dem AT&S als alleiniger Lieferant für einen deutschen Premiumhersteller fungiere. Zusätzlich werden rund 7 Mio. Euro in neue Fertigungstechnologien für technologisch anspruchsvolle Anwendungen investiert. Etwa 4 Mio. Euro dienen der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen - darunter erneuerbare Energien, Recyclingkonzepte und die nachhaltige Wärmeversorgung im Rahmen des "Raus aus Gas"-Projekts.

"Wir haben uns neu aufgestellt und investieren gezielt in Technologien mit hoher Zukunftsrelevanz. Rund 70 Prozent der Mittel fließen in innovative Produkte, die für unsere Kunden strategisch besonders wichtig sind", sagte Christopher Hermann, Director Operations und Standortleiter in Fehring. "Diese Investitionen sind ein starkes Bekenntnis zum Standort, zur Region und zur Kompetenz unseres Teams", so Vorstandsvorsitzender Michael Mertin.

Lehrlingswerkstatt geplant

Mit dem Investitionsprogramm gehe auch personelles Wachstum einher: 35 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bereits aufgenommen, weitere 15 seien noch geplant. Für 2026 sei zudem eine eigene Lehrlingswerkstatt vorgesehen, um den Fachkräftenachwuchs nachhaltig zu sichern. Insgesamt sind knapp 400 Männer und Frauen in Fehring bei AT&S beschäftigt.

Für Fehring stellen die Investitionen eine mittel- bis langfristige Standortsicherung in einer eher strukturschwachen Region dar. Das Werk zähle gemessen am Umsatz zu den größten Leiterplattenwerken Europas und profitiere zunehmend von der steigenden Nachfrage nach in Europa produzierten, sicherheitsrelevanten Hightech-Lösungen. Mit einer eigenen Engineering-Abteilung stärke der Standort zudem seine Fähigkeit, neue Leiterplattentechnologien eigenständig zu entwickeln, so AT&S.