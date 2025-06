Arbeitslosenquote in Eurozone im April leicht gesunken

© APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im April leicht gefallen. Sie sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 ist die Quote nicht niedriger gelegen. Der Vormonatswert wurde jedoch von 6,2 auf 6,3 Prozent nach oben revidiert. Ein Jahr zuvor war sie noch bei 6,4 Prozent gelegen. In Österreich stieg die Arbeitslosigkeit.

von APA