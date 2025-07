Apple steckt halbe Milliarde Dollar in US-Rohstoff-Anbieter

© APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Apple hat eine Investition von 500 Millionen Dollar (427,7 Mio. Euro) in den amerikanischen Seltene-Erden-Minenbetreiber MP Materials angekündigt. Die Beteiligung ist Teil der Strategie, die Produktion von iPhones in die USA zu verlagern und sich unabhängiger von China zu machen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Apple in den USA hergestellte Seltenerdmagnete aus dem texanischen Werk von MP Materials bezieht.

von APA