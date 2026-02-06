Andritz verbuchte 2025 höheren Auftragseingang

© APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer Andritz hat am Freitag vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 bekanntgegeben. Demnach stieg der Auftragseingang von 8,3 Mrd. auf 8,9 Mrd. Euro, der Umsatz aber sank um gut 5 Prozent auf 7,9 Mrd. Euro, hieß es in einer Aussendung. Für heuer erwartet das Unternehmen "eine Projektaktivität auf dem derzeitigen Niveau" sowie ein Umsatzwachstum auf 8,0 bis 8,3 Mrd. Euro.

