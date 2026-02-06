Andritz verbuchte 2025 höheren Auftragseingang

©APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer Andritz hat am Freitag vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 bekanntgegeben. Demnach stieg der Auftragseingang von 8,3 Mrd. auf 8,9 Mrd. Euro, der Umsatz aber sank um gut 5 Prozent auf 7,9 Mrd. Euro, hieß es in einer Aussendung. Für heuer erwartet das Unternehmen "eine Projektaktivität auf dem derzeitigen Niveau" sowie ein Umsatzwachstum auf 8,0 bis 8,3 Mrd. Euro.
Die vergleichbare EBITA-Marge betrug trotz des Umsatzrückgangs im vergangenen Jahr 8,9 Prozent, heuer wird ein Niveau zwischen 8,7 Prozent und 9,1 Prozent erwartet. Die endgültigen Ergebnisse wird Andritz am 5. März vorlegen.