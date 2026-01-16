Andritz erwarb chinesischen Induktionserwärmung-Spezialisten

© APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer Andritz hat eine 51-Prozent-Beteiligung an dem chinesischen Spezialisten für Induktionserwärmung Baoding Sanzheng Electrical Equipment erworben. Mit dieser Akquisition stärkte man "die Position als umfassender Lösungsanbieter für die Stahlverarbeitung, insbesondere für Elektroband", teilte der börsennotierte Technologiekonzern am Freitag mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Der Kauf wurde im Dezember 2025 abgeschlossen.

