ams-Osram will mit Verkäufen Schuldenberg abbauen

Ziel seien Verkaufserlöse von weit mehr als 500 Millionen Euro. Der Standort im österreichischen Premstätten solle dabei langfristig gesichert werden. Zum Ausgang der Gespräche könne das Unternehmen keine Zusicherungen geben.

Der Konzern befindet sich seit Längerem in einem tiefgreifenden Umbau. Vorstandschef Aldo Kamper hatte im November erklärt, er hoffe, ein Sparprogramm im Volumen von 225 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2026 abschließen zu können.