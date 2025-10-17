Aixtron senkt Jahresprognose

Der Aixtron-Vorstand erwartet 2025 nun einen Umsatz zwischen 530 und 565 Mio. Euro, statt 530 bis 600 Millionen zuvor. Davon sollen rund 17 bis 19 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) hängen bleiben. Bisher war eine EBIT-Marge von 18 bis 22 Prozent avisiert worden. Der Aktienkurs brach zuletzt um gut 10 Prozent auf 12 Euro ein. So wenig hatten die Papiere zuletzt Anfang September gekostet.