Airbus und MTU bündeln Kräfte für Wasserstoff-Antrieb

Trotz der Absage an ein bald fliegendes Wasserstoff-Flugzeug treiben Airbus und MTU die Entwicklung der entsprechenden Antriebstechnik voran. Auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris unterzeichneten Vertreter der beiden Konzerne am Mittwoch eine Absichtserklärung, eine Brennstoffzelle für Passagierflugzeuge zu entwickeln.

von APA