Agrana und Rübenbauern über neue Konditionen einig

Außerdem kündigte die Agrana zuletzt an, bis 2027/28 in ihrem Zucker- und Stärke-Geschäftsbereich etwa 400 bis 500 Stellen abbauen zu wollen. Der Standort in Tulln als nunmehr einzige Zuckerfabrik Österreichs steht trotz schwieriger Marktbedingungen allerdings nicht zur Disposition, betonte der Konzern stets. Dort läuft bereits die aktuelle Zuckerrübenkampagne, die voraussichtlich bis Jänner andauern wird. In der Zuckerfabrik werden täglich bis zu 14.000 Tonnen Zuckerrüben verarbeitet.