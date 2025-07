Agrana-Miteigentümer Südzucker warnt vor schwachem Ergebnis

© APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Zuckerhersteller Südzucker, der in Österreich maßgeblich am Agrana-Konzern beteiligt ist, hat nach einem verhaltenen Start in das zweite Geschäftsquartal vor einem deutlichen operativen Gewinneinbruch in dem Dreimonatszeitraum gewarnt. Sowohl das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als auch das operative Ergebnis dürften deutlich unter den entsprechenden Vorjahreswerten 190 beziehungsweise 114 Millionen Euro liegen, hieß es vom SDax-Konzern am Mittwoch.

von APA