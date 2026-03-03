776.000 Euro für Kontextualisierung des Lueger-Denkmals

Wie "Heute" und die "Kronen Zeitung" am Dienstag berichteten, liegt nach der Beantwortung einer FPÖ-Anfrage nun die Kostenaufschlüsselung der Stadt Wien Kunst GmbH vor. Für Wettbewerb, Bauleistung, Restaurierung und Nebenkosten werden demnach insgesamt 776.167 Euro veranschlagt. Der von Wihlidal gewonnene künstlerische Wettbewerb inklusive wissenschaftlicher Aufarbeitung kostet 136.257 Euro, für die Bauleistung werden 237.548 Euro genannt. Die Restaurierung im Zuge der Neigung wird mit 137.549 Euro beziffert. Nebenkosten wie Gutachten, Ausschreibungsverfahren und weitere künstlerische Leistungen werden mit 246.553 Euro angegeben.

Auf APA-Anfrage hieß es aus der Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien in einem Statement, man sehe es "als denkmalpolitische Pflicht, das Denkmal, das für eine unkritische Würdigung Luegers steht, zu kontextualisieren und von einem Denk- in ein Mahnmal umzugestalten". Dieses sei als Ort der Vermittlung und der kritischen Auseinandersetzung mit der Wiener Stadtgeschichte konzipiert. Der Gemeinderat habe nach Austragung des Wettbewerbs im Jahr 2023 die Umsetzung für das Projekt "Schieflage (Karl Lueger 3.5°)" mit 500.000 Euro beschlossen. Die Kosten für den davor abgewickelten künstlerischen Wettbewerb (136.257 Euro) seien den geplanten Umsetzungskosten in Höhe von 500.000 Euro hinzuzurechnen.

Die weitere Kostensteigerung erklärt man mit teilweise geänderten Anforderungen an das Projekt, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben: "Wesentlich ist, dass die inhaltlich-künstlerischen, restauratorischen wie auch bautechnischen Maßnahmen gleichermaßen in hoher Qualität ausgeführt werden. Dies hat dazu geführt, dass zusätzliche Maßnahmen zu setzen waren." Dazu zählen etwa Gutachten und die rechtliche Begleitung von Vergabeverfahren. Diese Leistungen spiegelten sich in den zusätzlichen Kosten in Höhe von ca. 139.000 Euro wider. Zudem hält die Geschäftsgruppe fest, dass alle Kosten für die Umsetzung der künstlerischen Kontextualisierung, die das vom Gemeinderat beschlossene Budget übersteigen, von der Kunstinstitution KÖR (Kunst im öffentlichen Raum) Wien getragen werden.

Darüber hinaus handle es sich bei der gegenständlichen Kostenaufstellung sowohl um bereits angefallene Kosten als auch um prognostizierte Aufwendungen. "Die geschätzten Kosten ergeben sich zu einem überwiegenden Teil aus Verpflichtungen gegenüber dem Bundesdenkmalamt." So müssten etwa die abgeschlagenen Details am Sockel des Denkmals wiederhergestellt werden. "Im Sinne der Effizienz werden diese Restaurierungsarbeiten gleichzeitig durchgeführt, um doppelte Baustelleneinrichtung und Transportkosten zu vermeiden."

Kritik kam von der Wiener FPÖ: "Statt bestehende kulturelle Einrichtungen abzusichern, Kulturschaffende zu unterstützen und Wiener Traditionen zu stärken, wird Geld für ideologisch motivierte Prestigeprojekte verschleudert", heißt es am Dienstag in einer Aussendung von FPÖ-Stadtrat Stefan Berger und Kultursprecher Lukas Brucker.

(S E R V I C E - www.schieflage-lueger.wien )