trend. Umfrage: Elektroauto-Marken aus China noch relativ unbekannt

Tendenziell positiv werden Importzölle auf Autos aus China beurteilt, um die heimische Autoindustrie besser zu schützen. In den USA fallen künftig 100 Prozent Zoll auf die Einfuhr chinesischer Elektroautos an, in der EU werden ähnliche Maßnahmen diskutiert. 63 Prozent der von Market Befragten halten einen solchen Schritt für gerechtfertigt.

„Bei den Jungen ist dagegen die Zustimmung geringer“, liest Market-Expertin Birgit Starmayr aus den Detaildaten der Umfrage: 55 Prozent der unter 30-Jährigen, aber 67 Prozent der über 60-Jährigen favorisieren die protektionistischen Maßnahmen.