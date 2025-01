Automarkt 2024: Mehr Porsche, weniger E-Auto

Marktführer ist weiterhin VW mit einem Anteil von 14,2 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen. Dahinter folgen Skoda, BMW und Audi. Unter den zehn beliebtesten Pkw-Marken konnte Peugeot mit einem Plus von 64,3 Prozent besonders aufzeigen. Nicht so gut lief es für Hyundai (minus 8,8 Prozent). Für 2025 erwarten die Autoimporteure insgesamt ein leichtes Zulassungsplus gegenüber 2024.

Dem deutschen Autobauer Volkswagen hat das Jahr 2024 konzernweit einen Absatzrückgang beschert. Weltweit wurden um 2,3 Prozent weniger Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen mitteilte. Das Ziel von zuletzt 9 Mio. Auslieferungen wurde trotzdem erreicht - wenn auch denkbar knapp: 9,03 Mio. Fahrzeuge wurden es am Ende.

„In einem anspruchsvollen Marktumfeld haben wir in 2024 insgesamt 9 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert“, sagte Konzernchef Oliver Blume. Audi-Vertriebschef Marco Schubert, der auch im Gesamtkonzern für das Ressort zuständig ist, sprach von einer „soliden Leistung“. Vor allem im Schlussquartal sei es wieder besser gelaufen als zuvor. Nachdem die Verkäufe bis Ende September schon fast 3 Prozent im Minus lagen, waren es in den drei Monaten danach nur noch 0,8 Prozent.