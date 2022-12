Österreichs größte Unternehmen: MAGNA Powertrain

ARTIKEL-INHALT

FACTS: Magna Powertrain

trend TOP 500 Ranking: 105

Gegründet: 1999/2004/2006/2015

1999/2004/2006/2015 Unternehmenssitz: 8502 Lannach, Industriestraße 35

8502 Lannach, Industriestraße 35 Mitarbeiter: 2.557

2.557 Tätigkeiten: Kfz-Antriebe, Getriebe und weitere Komponenten

Kfz-Antriebe, Getriebe und weitere Komponenten Umsatz (2021): 1,028 Mrd. €

1,028 Mrd. € Eigentümer: MAGNA STEYR; MAGNA International Automotive Holding

MAGNA STEYR; MAGNA International Automotive Holding Management: Jürgen Schranz, Martin Resch, Manfred Kranner

Jürgen Schranz, Martin Resch, Manfred Kranner Website: www.magna.com

Firmengeschichte

Die Magna Powertrain GmbH & Co KG ist ein Tochterunternehmen des internationalen Automobil-Zulieferkonzerns Magna International, der vom Austro-Kanadier Frank Stronach gegründet wurde. Das Unternehmen mit Zentrale in Aurora, Kanada ist einer der weltweit führenden Zulieferer der Automobilindustrie, der auch die Komplettfertigung von Autos anbietet. Magna International beschäftigt weltweit rund 170.000 Mitarbeiter, der Konzernumsatz liegt bei rund 40 Milliarden Dollar.

Jürgen Schranz, Senior Director Electrification Driveline Systems, Magna Powertrain © beigestellt

Das Europa-Geschäft des Magna-Konzerns wird von Magna Europe abgewickelt, die Zentrale von Magna Europe befindet sich in Oberwaltersdorf in Niederösterreich. Magna Powertrain ist eine 100-prozentige Tochterfirma von Magna International. Die Geschäftsleitung besteht aus Jürgen Schranz (geb. 1977), Martin Resch (geb. 1975) sowie Manfred Kranner (geb. 1957).

Das Unternehmen ist aus Magna Drivetrain hervorgegangen, das 2004 als Antwort auf den zunehmenden Bedarf an Allradantrieben gegründet wurde. Letztere sollte die Montage von Fahrgestellen und Antriebswellen und Subsystemen übernehmen, eine Aufgabe, die zuvor von Magna Steyr Powertrain erledigt wurde. Im September desselben Jahres brachte Magna die globalen Operationen von New Veture Gear, einem Hersteller von Getrieben, in seinen Besitz und integrierte das Unternehmen in Magna Drivetrain

2005 erfolgte die Fusion von Magna Drivetrain mit dem Motoren- und Getriebehersteller Tesma International zu Magna Powertrain. 2015 erwarb Magna den deutschen Getriebehersteller Getrag und integrierte ihn ebenfalls in Magna Powertrain.

Magna Powertrain beliefert zahlreiche großen Automobilhersteller der Welt mit Karosserien, Getrieben, Motoren und anderen Teilen. Zu den wichtigsten Kunden gehören General Motors, die Mercedes-Benz Gruppe oder die Stellantis Gruppe.

Umsatzentwicklung Magna Powertrain 2016 - 2021 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2016 915 k.A. 2017 1.100 20,22 2018 1.270 15,45 2019 1.190 -6,30 2020 1.095 -7,98 2021 1.028,83 -6,04

Divisions der Magna Powertrain

Die Geschäftstätigkeit der Magna Powertrain lässt sich in vier große Gruppen aufteilen. Die Gruppe Transmission Systems, welche aus der ehemaligen Getrag hervorging, entwickelt und produziert Getriebe verschiedenster Arten: Handschalt-, Doppelkupplungs-, und Hybridgetriebe. Als Komplettanbieter bietet Magna den Kunden sämtliche Schritte der Entwicklungskette, von der Idee bis zur Herstellung an.

Die Sektion Driveline Systems befasst sich mit der Entwicklung, Integration und Produktion von Allrad- und 4x4-Systemen. Sowohl Quer- und Längsantriebe als auch elektrifizierte Antriebsstränge werden von Magna Powertrain unterstützt. Dabei wird stets versucht die Marktanforderungen der Zukunft zu antizipieren. Aspekte wie Sicherheit, Leistung und CO2-Reduktion stehen im Fokus bei den Antriebsanwendungen des Unternehmens.

Mit der Gruppe Metal-Forming Solutions unterhält Magna Powertrain eines der führenden Unternehmen im Segment der Metallumformung. Es werden Subsysteme und Komponenten für Antriebssysteme hergestellt, die nicht nur in herkömmlichen Verbrennungsmotoren, sondern auch in Hybrid und Elektrofahrzeuganwendungen eingesetzt werden können. Stolz ist das Unternehmen auf seine eClutch-Technologie, welche die Effizienz und Flexibilität von Getrieben erhöht, indem sie Leistungsverluste reduziert.

Magna Powertrain Engineering ist schließlich auf die Entwicklung neuer Fahrzeugtechniken, Antriebssysteme, Anwendungssoftware und Prüfdienstleistungen spezialisiert. Dabei stehen innovative Zukunftstechnologien und neue Möglichkeiten der Elektrifizierung von Kraftfahrzeugen im Vordergrund.

Mitarbeiterentwicklung Magna Powertrain 2016 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2016 2.220 k.A. 2017 2.350 5,86 2018 2.500 6,38 2019 2.660 6,40 2020 2.670 0,38 2021 2.557 -4,23

Magna Powertrain in Österreich

Forschung und Entwicklung bei Magna Powertrain in Lannach © Magna Powertrain

In Österreich ist das Magna Powertrain mit fünf Standorten vertreten. In Albersdorf, Lannach und St. Valentin befinden sich sowohl eine Produktionsstätte als auch eine Abteilung für Engineering, Produktionsentwicklung und Vertrieb. In Ilz betreibt die Magna Powertrain GmbH & Co KG eine Produktionsstätte und in Traiskirchen liegt der Fokus auf Engineering, Produktentwicklung und Vertrieb.

Neben Österreich befinden sich in Europa auch Standorte in Deutschland, Frankreich, Italien und der Slowakei. Magna Powertrain ist zudem auch in Nordamerika und Asien mit einigen Standorten vertreten.

Nahezu vollautomatische Produktion im Magna Powertrain Werk in Ilz © Magna Powertrain

