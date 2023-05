Alphabet Inc. - das Dach über dem Google-Imperium [PORTRÄT]

ARTIKEL-INHALT

Facts: ALPHABET Inc.

Gegründet: Im Oktober 2015 durch eine Umstrukturierung von Google. Unter dem Dach von der Holding versammeln sich Google LLC sowie über 400 Tochtergesellschaften, Marken und Beteiligungen des Technologie-Konzerns.

Firmensitz: Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA

Mitarbeiterzahl (2022): 190.234

Umsatz und Gewinn (2022): 282,84 Mrd. $ Umsatz / 59,97 Mrd. $ Gewinn

Hauptsächliche Geschäftsbereiche: Internetdienste, Entwicklung von Hard- und Software, Gesundheitstechnik, Biotechnologie, Forschung und Entwicklung in zahlreichen Bereichen, Logistik, Bankenwesen, Anwendung künstlicher Intelligenz

Eigentümer Alphabet Inc. US-1: Hauptaktionäre: The Vanguard Group (7,70 %); Capital Research & Management Co.(5,03 %); SSgA Funds Management, Inc. (3,65 %); Fidelity Management & Research Co. LLC (2,59 %); BlackRock Fund Advisors (2,22 %)

Eigentümer Alphabet Inc. US-2: Hauptaktionäre: The Vanguard Group (6,81 %); Larry Page (6,64 %); Sergey Brin (6,30 %); SSgA Funds Management, Inc. (3,31 %); T. Rowe Price Associates, Inc. (2,59 %)

Börsenkennzahl (ISIN): Alphabet Inc. Class A US02079K3059 bzw. Alphabet Inc. Class C US02079K1079

Management: Sundar Pichai (CEO & Director), Ruth Porat (CFO), Prabhakar Raghavan; Philipp Schindler, Kent Walker

Aufsichtsrat: John Hennesy (Vorsitz), Larry Page, Sergey Brin, Sundar Pichai plus 7 weitere Personen. Die vollständige Aufstellung finden SIe hier.

Website: abc.xyz

Über Alphabet Inc.

Sundar Pichai, CEO Alphabet und Google LLC © Alphabet Inc.

Der Unternehmensgigant ALPHABET wurde im Oktober 2015 als Dachorganisation gegründet, um die verschiedenen Unternehmen und Beteiligungen des früheren Google-Konzerns zu bündeln. Neben dem Geschäft mit Informationsdiensten gehören weitere Bereiche zu den Aktivitäten der Holding, wie die Entwicklung von Glasfasernetzen, Künstlicher Intelligenz oder Biowissenschaften.

Alphabet Inc. Gehört zu den fünf weltweit größten Technologiekonzernen - den sogenannten Big Five. Auf der Forbes Global 2000 Liste der größten Unternehmen der Welt lag Alphabet Inc. zuletzt auf Platz 11 ein (Stand: Mai 2022). Alphabet Inc. gehört mit Apple, Saudi Arabian Oil und Microsoft auch zu den wertvollsten Unternehmen der Welt..

CEO des Unternehmens ist der indisch-stämmige Sundar Pichai. Der 1972 geborene Manager ist auch CEO der wichtigsten Alphabet-Sparte, Google LLC.

Unternehmen, Beteiligungen und Marken von Alphabet Inc.

Die Alphabet-Welt ist seit der Gründung der Holding immer weiter gewachsen und hat sich für Außenstehende zu einem nahezu unüberschaubaren High-Tech-Universum entwickelt. Das Online-Markenbeobachtungsportal Mes Marques en Bourse führt über 420 Marken, Unternehmen und Beteiligungen an, die unter dem Alphabet-Dach vereint sind. Vielfach handelt es sich dabei um übernommene Start-ups mit ganz spezifischen Unternehmensbereichen bzw. selbst gestarteten Unternehmen, die im Geschäftsbericht vorerst nur als "Other Bets" bezeichnet werden.

Zu den bekanntesten Unternehmen aus dem Alphabet-Konglomerat gehören Der Smart-Home-Ausstatter Nest, das auf autonomes Fahren spezialisierte Unternehmen Waymo oder natürlich auch die Video-Plattform YouTube.

Die vollständige von Mes Marques En Bourse erstellte Übersicht der zu Alphabet gehörenden Marken und Sub-Unternehmen finden Sie hier.

Umsatz-, Gewinn- und Mitarbeiterentwicklung Alphabet Inc.

Jahr Umsatz (Mrd. $) Gewinn (Mrd. $) Mitarbeiter 2015 74,99 16,348 61.814 2016 90,27 19,478 72.053 2017 110,86 12,662 80.110 2018 136,82 30,736 98.771 2019 161,86 34,343 118.899 2020 182,53 40,269 135.301 2021 257,64 76,033 156.500 2022 282,84 59,972 190.234

Die Alphabet Inc. Aktie

Als weltweit führendes High-Tech-Unternehmen hat Alphabet bzw. Google in der Vergangenheit Investoren und Anlegern regelmäßig hohe Erträge eingebracht. Im Jahr 2022 hat das Papier allerdings deutlich an Wert verloren. Die jüngsten Aktivitäten im Bereich der KI und die Präsentation der neuen Google Welt haben das Interesse der Anleger wieder geweckt. Im letzten Quartal hat das Wertpapier wieder über ein Drittel zugelegt. (Stand: 19. Mai 2023)

Alphabet Inc; A-Aktie; 5-Jahres-Entwickliung. Für aktuelle Kursinformationen auf den Chart klicken. © finanzen.at

Unternehmensgeschichte: Alphabet, die "Google-Holding"

Die Google-Jahre

Google selbst wurde im September 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet. Die beiden Gründer betrieben ihre Suchmaschine zuerst innerhalb der Universität und bauten ihre Funktionen und Leistungsfähigkeit nach und nach aus. Durch die Verwendung besonders cleverer Such- und Sortieralgorithmen konnten sie sich schnell gegenüber anderen Lösungen durchsetzen und bessere Ergebnisse liefern.

Im Jahr 2004 erfolgte der Börsengang von Google, der Brin und Page mit einem Schlag zu Milliardären machte. Zur Finanzierung des Börsengangs wurde die nötige Summe über eine Beteiligung von mehreren Personen, darunter auch Familien und Freunden, aufgebracht.

Die Google-Gründer Sergey Brin (li) und Larry Page im Jahr des Börsengangs 2004 © 2004 Getty Images

Nach dem erfolgreichen Börsengang und der dadurch verbesserten finanziellen Situation brachte das Unternehmen den kostenlosen web-basierten Mail-Dienst Gmail auf den Markt. Alle Nutzer erhielten gratis drei Gigabyte an Speicherplatz für den eMail-Verkehr und nahmen dafür ein automatisch implementiertes Anzeigensystem in den Mails in Kauf.

In der Folge expandierte Google und eröffnete weltweit Büros. Ein extrem schnelles Wachstum der Google Inc. ermöglichte es den Gründern, weitere interessante und vielversprechende Unternehmen wie beispielsweise die Video-Plattform YouTube, das Betriebssystem Android oder den Telekommunikationsdienstleister Motorola Mobility zu erwerben. Gelegentlich kaufte man auch einfach Konkurrenzunternehmen auf, um diese nach kurzer Zeit einfach zu schließen oder die hochqualifizierten Mitarbeiter in eigene Teams zu integrieren. Dabei wurde sehr strategisch vorgegangen, wie gut am Beispiel YouTube zu sehen ist:

Das eigene Portal Google Video konnte sich mit einem Markanteil von lediglich sieben Prozent nicht als Plattform für private oder auch kommerzielle Filme durchsetzen. Daher wurde im November 2006 die Videoplattform YouTube für 1,65 Milliarden Dollar gekauft und intensiv weiterentwickelt. Anfangs wurde hier vorwiegend private Videos hochgeladen und gezeigt. Google verknüpfte die Plattform mit kommerziellen Angeboten, sodass heute eine große Auswahl an Filmen, Serien und Musikvideos angeboten werden. Die meisten dieser Angebote sind kostenlos, da geschickt eingeblendete Werbung genug Geld für den Betrieb der Plattform und für alle Lizenzrechte einspielt.

Alphabet-Gründung

Um sich besser auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, wurde im Jahr 2015 die neue Dachgesellschaft Alphabet Inc. gegründet. Dabei wandelte das Unternehmen die bereits vorhandenen Google-Aktien 1 zu 1 in Anteile der Alphabet Inc. um.

Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin übernahmen die Leitung des neuen Dachkonzerns. Sie zogen sich am 03.12.2019 von dieser Position zurück und übertrugen dem heutigen CEO Sundar Pichai die Leitung.

Am Google-Campus in Mountain View, Kalifornien © Alphabet

Bei einem so großen Unternehmen wie Google bzw. Alphabet gibt es nicht immer nur mit positive Nachrichten. Seit der Gründung des Unternehmens gab es etliche Klagen und behördliche Untersuchungen, hauptsächlich wegen Monopol-Verdachts und Wettbewerbsverstößen. Anfang 2013 erlangte Google dabei einen Sieg vor der US Federal Trade Commission. In dem Urteil dieser Behörde wurde festgestellt, dass Google seine eigenen Dienste und Produkte bei der Google-Suche nicht gegenüber anderen Anbietern bevorteilen würde.

Dennoch wurden Google bzw. Alphabet in der Vergangenheit auch zu hohen Strafzahlungen verurteilt. Immer wieder stand dabei die Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung im Fokus der Wettbewerbshüter.

Alphabet Inc. heute

Der wichtigste Geschäftsbereich von Alphabet und dem Tochterunternehmen Google LLC ist auch heute noch die im Internet meistgenutzte Suchmaschine Google.com mit täglich rund dreieinhalb Milliarden Suchanfragen. Im April 2021 hielt das Unternehmen damit in diesem Bereich einen weltweiten Marktanteil von rund 92 Prozent - auch bei den Werbeerlösen.

Weitere web-basierte Produkte wie Google Alerts, Google Finance, Google Images, Google News oder Google Books ergänzen das Portfolio und tragen zu erheblichen positiven Synergieeffekten bei. So beinhaltet Googles Sammlung digitalisierter Bücher mehr als 40 Millionen gescannte Bücher in über 400 Sprachen. Über YouTube, die größte Video-Community der Welt und den daran angeschlossenen Musik-Streamingdienst YouTube Music erreicht der Konzern unzählige Nutzer und erhält so weitere starke Marktanteile.

Nach wie vor erzielt Alphabet den Löwenanteil seiner Umsätze mit bezahlter Werbung, die einen Anteil von ca. 80% des Geschäfts ausmacht. Zur Generierung der Werbeeinnahmen werden über Anzeigenprogramme wie Google Ads, AdMob, AdSense Suchanfragen mit Textanzeigen bzw. Content mit interaktiven Anzeigen verknüpft. Die Effektivität dieser Anzeigen lässt sich über Auswertungen mit Google Analytics detailliert messen und verfeinern.

Weitere Tochterunternehmen tragen durch Forschung und Entwicklung oder durch sinnvolle Ergänzungen zu der dynamischen Entwicklung von Alphabet Inc. bei. So gibt es beispielsweise das Tochterunternehmen DeepMind, welche sich mit der Anwendung Künstlicher Intelligenz beschäftigt. Im Gegensatz zu klassischen Entwicklungen wird hier nicht ausschließlich auf neuronale Netze gesetzt, sondern es werden auch Kurzzeitspeicher in die Systeme eingebunden. Die Funktionen können so einem natürlichen Gedächtnis ähnlicher simuliert werden. Das neueste KI-Angebot aus dem Hause Alphabet trägt den namen "Bard".

"Googler" genannte MitarbeiterInnen am Google-Campus in Mountain View, Kalifornien © Alphabet Inc.

Das in den Konzern eingebundene Forschungsunternehmen Verily (früher Google Life Sciences) ist im Bereich der Biowissenschaften tätig. Es war bis zum 10. August 2015 eine Abteilung von Google X. Die Wissenschaftler von Verily beschäftigen sich mit Krankheitsmanagement für Diabetiker, mit der Entwicklung von bioelektronischen Medikamenten und anderen innovativen Erfindungen. Ein Vorteil dabei ist es, dass hier keine zu strengen Regeln für die zu verfolgenden Ziele aufgestellt sind. Das ermöglicht es den Mitarbeitern, neue Wege zu gehen und echte Innovationen zu finden.

Geschäftsbereiche wie Wagniskapitalfinanzierungen, Verkehrsmanagement oder die Entwicklung technischer Geräte (Lieferdrohnen) runden das Portfolio der Alphabet Inc. ab.

Die neuen Strukturen sollen es der Alphabet Inc. ermöglichen, die außergewöhnlichen Möglichkeiten zu nutzen, die sich innerhalb des Dachkonzerns ergeben. Bei der Auswahl der Mitarbeiter und der leitenden Angestellten wird größter Wert auf Fachkompetenz, Teamgeist und Kreativität gelegt, ohne den Fokus auf die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu verlieren.

Das Ziel ist es, ehrgeizigere Pläne zu gestalten, langfristig zu denken und das Unternehmen durch eine Konzentration auf die wichtigen Aufgaben effektiver und erfolgreicher zu machen. Durch die einzigartige Verknüpfung verschiedener Dienste und Anwendungen ist Alphabet in der Lage, seine Position als Marktführer in Punkto Werbung immer wieder zu behaupten. Im Hintergrund ablaufende Prozesse der Suchmaschine werden intelligent mit Analysefunktionen und künstlicher Intelligenz verknüpft. Innovationen entstehen sowohl in den eigenen Laboratorien als auch durch den gezielten Zukauf erfolgversprechender Unternehmen oder Ideen. Die Förderung von Forschung und wissenschaftlichen Entwicklungen hat nicht nur einen positiven Einfluss auf den Konzern, sondern auf viele Bereiche der Gesellschaft.

Alphabet Inc. im Internet