Schreckgespenst Inflation: Was die Preise treibt

Ein weiterer signifikanter Treiber sind die Energiepreise. „Zu den stärksten Preistreibern zählten weiterhin Gastronomie sowie Energie, insbesondere Strom” sagt Thomas Burg, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria. Stichwort Strom: Dieser wurde sogar um 35,3 Prozent teurer. Zurückzuführen ist das vor allem auf das Auslaufen von staatlichen Zuschüssen. Seit Jahresbeginn gibt es zum Beispiel keine Strompreisbremse mehr, die Netzengelte wurden erhöht und die Förderprgoramme für Erneuerbare Energie gestrichen. „Es war eine Entscheidung der letzten Bundesregierung, diese Maßnahmen mit Jahresbeginn 2025 gleichzeitig auslaufen zu lassen. Letztlich wurde der Anstieg der Inflation in Österreich im heurigen Jahr überwiegend von der öffentlichen Hand verursacht”, erklärt Josef Baumgartner. Ebenfalls inflationstreibend agierte die öffentliche Hand, indem sie die Gebühren für verschiedene Dienste erhöhte: zum Beispiel für ärztliche Rezepte, Autobahnvignetten, Spitalbesuche und die Müllabfuhr. Zuletzt erhöhten sich im Juli 2025 auch die Gebühren für neue Reisepässe und Führerscheine.

Trotz der anhaltend hohen Inflation gibt es auch positive Entwicklungen: Einige Konsumgüter und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum Vorjahr und Vormonat günstiger. So verbilligte sich Superbenzin hierzulande um 5,6 Prozent, Diesel um 4,2 Prozent – während Treibstoffe in Großbritannien als Inflationstreiber galten. Auch der Kauf eines E-Bikes lohnt sich gerade. Im Schnitt kostete ein E-Bike 14,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Und auch Wochenendtrips von Wien in europäische Hauptstädte vergünstigten sich im Vergleich zum Vormonat um 11,3 Prozent. Wenn Sie es also noch nicht getan haben: Höchste Zeit, in den Urlaub zu fahren.