Wer fürchtet sich vor Hochbegabten? [Essay von Andreas Salcher]

Das Wichtigste, das die Sir Karl Popper Schule von vielen anderen Schulen unterscheidet, ist, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler vom ersten Tag an dabei unterstützt, herauszufinden, worin sie wirklich gut sind. Die Einführung des Maturagegenstands „Kommunikation und Sozialkompetenz“ ist ein zentrales Element für den Erfolg jener Schule. Dieses von den Schülern „KoSo“ genannte Fach trägt zum Aufbau von wertschätzenden Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern entscheidend bei. Denn diese fallen nicht vom Himmel, sondern sind das Ergebnis von harter Arbeit am Selbstbild, der Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit von Schülern und Lehrern.

Die Philosophie von Popper basiert auf dem Trial-and-Error-Prinzip. Das bedeutet für Lehrer, die zumeist Schüler unterrichten, die intelligenter sind als sie selbst, eben auch, Fehler und Nichtwissen offen einzugestehen. Pädagogische Konzepte werden erprobt, und wenn sie nicht funktionieren, durch bessere ersetzt. Das Wichtigste: Schüler und Lehrer gehen gerne in die Popper-Schule. In Zeiten, in denen von der Vier-Tage-Woche geschwärmt wird, gibt es dort als eine der ganz wenigen in Österreich ein Sechs-Tage-Woche.

Leider ist die Sir Karl Popper Schule noch immer die einzige derartige Schule in Österreich. Dabei könnten 80 Prozent der hier erprobten pädagogischen Konzepte an jeder öffentlichen AHS, BHS oder Mittelschule umgesetzt werden. Denn alle Schüler und Schülerinnen haben ein Recht auf einen Gegenstand „Kommunikation und Sozialkompetenz“, einen persönlichen Coach, auf selbstbestimmtes Lernen in Lern-Labs, auf individuelle Lernziele zusätzlich zum Zeugnis und vor allem auf exzellente Pädagoginnen und Pädagogen.

Das bedeutet leidenschaftliches und hartnäckiges Engagement über lange Zeiträume, wie das die Popper-Schule seit 25 Jahren beweist. Dann könnten auch die Stufen zu einer visionären Reform überwunden werden, die der Science-Fiction-Autor und Physiker Arthur C. Clarke so treffend beschreibt: „Jede revolutionäre Idee scheint drei Reaktionsstufen hervorzurufen. Sie können in drei Sätzen zusammengefasst werden: 1. Es ist völlig unmöglich. 2. Es ist möglich, aber es lohnt sich nicht. 3. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass es eine gute Idee war.“