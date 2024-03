Der Umgang mit Aufgaben ist entscheidend für effektives Zeitmanagement

“It’s not enough to be busy; so are the ants. The question is; What are we busy about?” ist einer der bekanntesten Aussprüche von Henry David Thoreau und es sagt so viel Entscheidendes aus.

Dieser Beitrag beschreibt, dass beschäftigt zu sein ist nicht das wichtigste Kriterium für Erfolg ist. Viel wichtiger ist die Frage, womit wir beschäftigt sind. Wir alle wünschen uns mehr Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Ein Grund mehr, um uns anzusehen, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen. Dazu nehmen wir unsere Aufgabenplanung gründlich unter die Lupe.