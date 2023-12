Tobias Hagenau :

Die Leute selbst fragen. Teamkultur hat viel mit der Identität eines Unternehmens zu tun. Deswegen halte ich es für wichtig, die Teammitglieder in den Prozess einzubinden. Fragt sie: Was ist eure Sichtweise auf unser Unternehmen? Wie nehmt ihr uns war? Nach innen und nach außen. Die Ergebnisse solcher “Befragungen” sollten nicht dazu dienen, dem C-Level zu schmeicheln. Auch negative Faktoren gilt es zu identifizieren, sonst kann man sie nicht ändern. Dafür ist es wichtig einen Raum zu schaffen, in dem jeder das Gefühl bekommt, so zu antworten, wie er oder sie es für richtig hält und keine Angst vor Konsequenzen hat.