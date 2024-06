EURO-Leadership 2024: Warum Österreich das Zeug zum Europameister hat

Wer oben ist, möchte auch oben bleiben. Zweiter sein ist keine Option, denn der zweite ist ja bekanntlich schon der erste Verlierer. Noch schlimmer wird es für erfolgsverwöhnte Teams, wie etwas Red Bull Salzburg oder den FC-Bayern München. Die Österreicher haben bis 2024 zehn Mal ununterbrochen den Meistertitel geholt. Die Bayern haben sogar noch Größeres geleistet: elf Mal deutscher Meister (bis 2024), 2019 Gewinner der UEFA-Champions League und des so seltenen „Sextuple“ durch den Gewinn aller möglichen Titel in einer Saison. Für beide Teams hat der Erfolg 2024 aber ein jähes Ende genommen: Sie sind in der abgelaufenen Saison völlig titellos geblieben.

Leadership-Learning: Was aber bedeutet ein solcher Misserfolg aus psychologischer Sicht? Und wie kann man trotzdem Kraft aus der Niederlage schöpfen? Akzeptanz heißt hier das Zauberwort. Misserfolge und Rückschläge gehören zum (Berufs-)Leben wie Wolken zum Himmel. Wer es schafft, so an die Dinge heranzugehen (und sich nicht zu sehr an den Misserfolgen zu reiben), hat bereits einen großen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft geschafft: Zumindest in den Medien scheint es so als hätten die Spieler von Bayern München und Red Bull Salzburg – mit Unterstützung ihrer Vereine - diese Saison gut verarbeitet. Es scheint sogar so, als wollten sie nun die Chance für einen Titel in diesem Jahr unbedingt noch nutzen, und motivieren dazu auch ihre Mitspieler im Nationalteam. So können nicht nur die Titelträger der letzten Saison positiv in die Europameisterschaft gehen – auch die Verlierer können von ihren Erfahrungen profitieren.