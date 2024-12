An den internationalen Aktienbörsen gab es 2024 weltweit Gewinne. So beendete der deutsche Aktienindex DAX das Börsenjahr am Montag mit einer Jahresperformance von plus 18,9 Prozent. An anderen europäischen Börsen, an denen am Dienstag noch gehandelt wird, zeichnen sich ebenfalls Gewinne ab. Der Euro-Stoxx-50 hält aktuell bei einem Jahreszuwachs von knapp 8 Prozent, der britische FTSE-100 liegt gut 5 Prozent im Plus. Etwas nach unten ging es angesichts politischer Unsicherheit für den französischen CAC-40, der Index steuert auf ein Jahresminus von knapp 3 Prozent zu.

Auch in Wien ging es 2024 nach oben. Der ATX schloss an seinem letzten Handelstag am Montag mit einem Jahresgewinn von 6,6 Prozent. Grund dafür war fast ausschließlich die starke Entwicklung bei Banken, während für Industrie- und Immobilienaktien 2024 unterm Strich kein gutes Jahr war.

In Fernost beendete der japanische Nikkei-225 das Jahr mit einem Zuwachs von 19,2 Prozent. Damit blickt er auf ein insgesamt erfolgreiches Jahr zurück, obwohl er am "schwarzen Montag" Anfang August 12 Prozent hinabgerasselt war und den größten Punkteabsturz binnen eines Handelstages seiner Geschichte hinnehmen musste. In China deuten sich mit dem vorletzten Handelstag Gewinne im mittleren zweistelligen Bereich an. Hier hoffen Marktteilnehmer auf eine Erholung der schwächelnden Konjunktur.

Die größten Zuwächse gab es 2024 jedoch an den US-Märkten. Der Dow Jones steuert zwei Handelstage vor seinem Jahresschluss ein Plus von 14 Prozent an. Der marktbreite S&P-500 hat bisher auf Jahressicht 25 Prozent zugelegt, der technologielastige Nasdaq Composite sogar gut 31 Prozent.

Sowohl in den USA als auch in Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich erreichten die Leitindizes im Jahresverlauf neue Rekordstände. Unter den größten Gewinnern fanden sich angesichts des KI-Booms weltweit die großen Technologiekonzerne. So konnten die Aktien des auf KI-Chips spezialisierten Halbleiterkonzerns Nvidia ihren Kurs im Jahresverlauf mehr als verdoppeln und liegen damit weit oben im Dow Jones.

Weniger gut liefen die Small- und Midcap-Indizes, also die Börsenwerte aus zweiter und dritter Reihe. Diese hinkten an vielen Börsenihren größeren Brüdern hinterher oder entwickelten sich, wie etwa der deutsche MDAX, negativ. Kleinere Unternehmen sind oft stärker auf Fremdfinanzierung angewiesen und leiden unter höheren Zinsen.