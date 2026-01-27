Ripple Escrow-Zeitplan 2026: Was bedeutet die Freigabe von 1 Milliarde XRP?

In der Welt der digitalen Assets ist die Transparenz des Angebots ein entscheidendes Element für das Vertrauen von Institutionen. Aktuelle Ripple News vom Januar 2026 bestätigen die Fortsetzung des vor Jahren etablierten Escrow-Mechanismus. Jeden Monat beobachtet der Markt die Freigabe von 1 Milliarde XRP-Token – ein Prozess, der zwar routinemäßig erfolgt, aber dennoch wichtige Fragen zu seinen Auswirkungen auf das Finanzökosystem aufwirft.