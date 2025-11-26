RBI bietet nun europäisches Bezahlsystem Wero an

Wero ist eine Bezahllösung, die Zahlungen in Echtzeit per Handynummer oder E-Mail innerhalb Europas ermöglicht und den Platzhirschen aus den USA wie PayPal, Mastercard und Visa etwas entgegensetzen soll.

Der Fokus liegt zunächst auf dem Online-Handel, aber auch im stationären Bereich will die RBI ihren Händlern Wero anbieten, teilte die RBI am Mittwoch mit. In den Kernmärkten der European Payments Initiative (EPI) - Deutschland Frankreich und Belgien - ist es seit vergangener Woche möglich, Wero im Online-Shopping zu nutzen. Mit der RBI weitet die EPI ihre Initiative erstmals über ihre Kernmärkte hinaus aus.