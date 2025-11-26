RBI bietet nun europäisches Bezahlsystem Wero an

Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist die erste Bank in Österreich, die den Händlern in ihrem Netzwerk das europäische Bezahlsystem Wero anbietet.
Wero ist eine Bezahllösung, die Zahlungen in Echtzeit per Handynummer oder E-Mail innerhalb Europas ermöglicht und den Platzhirschen aus den USA wie PayPal, Mastercard und Visa etwas entgegensetzen soll.
Der Fokus liegt zunächst auf dem Online-Handel, aber auch im stationären Bereich will die RBI ihren Händlern Wero anbieten, teilte die RBI am Mittwoch mit. In den Kernmärkten der European Payments Initiative (EPI) - Deutschland Frankreich und Belgien - ist es seit vergangener Woche möglich, Wero im Online-Shopping zu nutzen. Mit der RBI weitet die EPI ihre Initiative erstmals über ihre Kernmärkte hinaus aus.