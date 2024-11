DER GROSSE GOLDRAUSCH

Doch die wesentlichen Faktoren für die Goldpreis-Hausse dürften auf machtpolitischen Entwicklungen beruhen. „China und einige andere asiatische Länder wollen sich zunehmend vom US-Dollar abkoppeln. Und dazu stocken sie ihre Goldreserven auf,“ weiß philoro-Boss Brenner. So haben allein die Zentralbanken von China und Indien zwischen 2018 und 2023 mehr als 650 Tonnen Gold gekauft. Und wie ein Blick auf die Goldbestände zeigt, dürfte der Goldhunger dieser Länder weiter anhalten. Während die USA laut Statistiken des World Gold Council aktuell 73,4 Prozent der Währungsreserven in Gold halten, hat China gerade einmal einen Goldanteil von 5,2 Prozent und Indien 9,9 Prozent an seinen Währungsreserven in Gold.

Die von China angeführten BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) wollen die Vorherrschaft des US-Dollars als weltweites Zahlungsmittel zumindest in ihrer Region gezielt eindämmen. So kündigte das Bündnis 2023 an, ein eigenes Zahlungssystem zu entwickeln, um sich von den USA und dem US-Dollar zu lösen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe zu stärken. Dazu müssen die Länder aber ihre Goldbestände noch weiter aufstocken, um so eine neue gemeinsame Währung mit genügend Vertrauen und Souveränität auszustatten. Auch wenn das Ziel der BRICS-Staaten, eine eigene Währung zu schaffen, schwer realisierbar ist, bleibt die Bestrebung, sich vom US-Dollar abzukoppeln, aufrecht. Dazu werden die Goldbestände weiter aufgestockt. China hat heuer bereits die Rekordmenge von US-Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden USDollar verkauft. Und zum Teil damit Gold gekauft. Doch selbst wenn China aufgrund des hohen Preises einmal eine Pause beim Goldkauf einlegt, wird er weiter steigen. Brenner: „Es sprechen derzeit wirklich viele Faktoren für Gold. Wenn das so bleibt, kann der Weg schon in Richtung 3.000 US-Dollar gehen.“