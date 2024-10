„Bei uns geht es immer um risikoadjustierte Wertentwicklung"

CHRISTIAN NEMETH :

Wir sind sicherlich keine Trader. Wir halten uns an den alten Spruch „Hin und her macht Taschen leer“. Einmal im Monat wird unsere taktische Allokation, also wie wir uns am Markt positionieren, festgelegt. Das wird natürlich ständig kontrolliert, und in Ausnahmesituationen greifen wir auch sofort ein. Wir versuchen aber eher, unsere Positionierung länger zu halten. Wenn jedoch aktuelle Informationen zu einer Neubeurteilung der Lage führen, wird sofort gehandelt