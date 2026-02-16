Radatz schmeckt jetzt auch im Social Feed!

Als Zwischenbilanz erzielte Radatz innerhalb von sechs Monaten über 14 Millionen organische Videoaufrufe und gewann mehr als 18.000 neue Followerinnen und Follower. Gleichzeitig verzeichnet Radatz steigende Verkaufszahlen in mehreren Produktlinien. Social Media entwickelt sich damit zu einem zusätzlichen Vertriebskanal, der neue Zielgruppen für die Kultmarke gewinnt.

“Mit einem lauten Knall wurde Radatz auf Social Media zum Leben erweckt. Der Name ist Programm, die Zusammenarbeit mit DIGIKNALL ist höchst professionell und bereitet unserem gesamten Team viel Freude”, so Radatz Geschäftsführer Thomas Zedrosser.

Verantwortlich für die strategische und kreative Umsetzung der Kampagne ist die Wiener Social-Campaigning-Agentur DIGIKNALL. Ziel ist es nicht, eine bestehende Marke neu zu erfinden, sondern ihre Stärken so zu übersetzen, dass sie im Social Feed relevant werden.

„Jede Marke will relevant sein. Doch Social Media folgt anderen Regeln als klassische Markenführung. Sichtbarkeit entsteht heute nicht durch bloße Präsenz, sondern dadurch, ob eine Marke die Köpfe und Herzen der Menschen erreicht“, sagt Maximilian Heske, Head of Strategy von DIGIKNALL, den Architekten von „Social Superbrands“.

Die Kampagne für Radatz wird entlang dieses Verständnisses entwickelt. Wirkungsmuster, Formate und Mechaniken werden so gesteuert, dass sie nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern dauerhaft anschlussfähig sind. Das Ergebnis ist organisches Wachstum, das sich nicht nur in Reichweite, sondern auch wirtschaftlich zeigt. Wenn all diese Elemente zusammenwirken, entsteht etwas, das nur wenige Marken erreichen: eine „Social Superbrand“. Eine Marke, über die man spricht, die man teilt und die Menschen bewegt.