Radatz schmeckt jetzt auch im Social Feed!

V.l.n.r.: Maximilian Heske (Head of Strategy DIGIKNALL), Thomas Zedrosser (Gesch.ftsführer Radatz), Stefan
Wacker (CEO DIGIKNALL), Dr. Franz Radatz (Inhaber und Geschäftsführer Radatz)
Radatz zählt zu den bekanntesten Wiener Traditionsunternehmen mit über 60 Jahren Geschichte und 890 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auf Social Media war die Marke bisher kaum präsent. Doch genau das begann sich 2025 zu ändern.
Gemeinsam mit der Wiener Social-Campaigning-Agentur DIGIKNALL setzte Radatz erstmals gezielt den Schritt in den Social Feed. Die zentrale Frage dabei war: Wie lässt sich eine Traditionsmarke auf Instagram, TikTok und Facebook zeitgemäß inszenieren, ohne ihre Identität zu verlieren? Ziel war der konsequente Aufbau von organischer Reichweite, Community und Markenbekanntheit.
Die Strategie setzt auf einfache Edutainment-Formate rund um Wurst, Wien und Kulinarik. Kurze vertikale Videos erklären Produkte, zeigen Menschen hinter der Marke und erzählen authentische Geschichten aus dem Wiener Alltag. Produziert wird konsequent für den Social Feed, nicht für klassische Werbespots. Alle Inhalte entstehen vollständig organisch, allein 2025 wurden bereits über 400 Videos kanalübergreifend umgesetzt.
Radatzky Marsch zum Welttag der Käsekrainer
Zum Auftakt setzte Radatz ein sichtbares Zeichen im öffentlichen Raum. Rund um den „Welttag der Käsekrainer“ begleitete eine Blasmusikkapelle mit dem „Radatzky Marsch“ die Marke durch die Wiener Innenstadt und feierte Österreichs beliebteste Wurst an zahlreichen Würstelständen. Der Social-PR-Stunt markierte den Startpunkt für die laufende digitale Erzählung.
In den folgenden Monaten entstanden mehrere wiedererkennbare Formate. Würstelingenieur Georg erklärt im Format Wurstkompetenz Produkte und Handwerk für die Community, in den „Wiener Wurst G’schichten“ erzählen Persönlichkeiten wie Peter Stöger, Marika Lichter oder Florian Ritt ihre Geschichten am Würstelstand. Ergänzt wird das Programm durch fundiertes Fachwissen des hauseigenen Fleischsommeliers.
Millionenreichweiten und steigende Verkaufszahlen
Als Zwischenbilanz erzielte Radatz innerhalb von sechs Monaten über 14 Millionen organische Videoaufrufe und gewann mehr als 18.000 neue Followerinnen und Follower. Gleichzeitig verzeichnet Radatz steigende Verkaufszahlen in mehreren Produktlinien. Social Media entwickelt sich damit zu einem zusätzlichen Vertriebskanal, der neue Zielgruppen für die Kultmarke gewinnt.
“Mit einem lauten Knall wurde Radatz auf Social Media zum Leben erweckt. Der Name ist Programm, die Zusammenarbeit mit DIGIKNALL ist höchst professionell und bereitet unserem gesamten Team viel Freude”, so Radatz Geschäftsführer Thomas Zedrosser.
Verantwortlich für die strategische und kreative Umsetzung der Kampagne ist die Wiener Social-Campaigning-Agentur DIGIKNALL. Ziel ist es nicht, eine bestehende Marke neu zu erfinden, sondern ihre Stärken so zu übersetzen, dass sie im Social Feed relevant werden.
„Jede Marke will relevant sein. Doch Social Media folgt anderen Regeln als klassische Markenführung. Sichtbarkeit entsteht heute nicht durch bloße Präsenz, sondern dadurch, ob eine Marke die Köpfe und Herzen der Menschen erreicht“, sagt Maximilian Heske, Head of Strategy von DIGIKNALL, den Architekten von „Social Superbrands“.
Die Kampagne für Radatz wird entlang dieses Verständnisses entwickelt. Wirkungsmuster, Formate und Mechaniken werden so gesteuert, dass sie nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern dauerhaft anschlussfähig sind. Das Ergebnis ist organisches Wachstum, das sich nicht nur in Reichweite, sondern auch wirtschaftlich zeigt. Wenn all diese Elemente zusammenwirken, entsteht etwas, das nur wenige Marken erreichen: eine „Social Superbrand“. Eine Marke, über die man spricht, die man teilt und die Menschen bewegt.
FACT BOX
SOCIAL PERFORMANCE
• 14,3 Millionen Views in sechs Monaten
• 18.000 neue Followerinnen und Follower
• 260.000 Interaktionen in sechs Monaten
• 12.500 Kommentare
• Durchschnittlich 1,5 Millionen Reichweite pro Monat
Best-Of-Radatz
Wiener Wurst G'schichten - Ali Ziaei
https://www.instagram.com/reel/DJ50xzXM7JQ/?igsh=YWx0Nnd4dGgwcXZr
Würstelingenieur Georg - Käsekrainer stupfen
https://www.instagram.com/reel/DLE2k5UIuTW/?igsh=MXNzMWhraTB6aTA4dQ==
Radatz Fleischsommelier - Stelze aus der heißen Theke
https://www.instagram.com/reel/DQqpZN_jA-n/?igsh=MWUwcHBvNG1uOWR3OQ==