Anwaltsranking 2019: Österreichs beste Anwälte werden gesucht

Zum 16. Mal erstellt der trend das Ranking der besten Anwälte des Landes. Österreichs Rechtsanwälte nominieren dafür die Top-Spezialisten in 23 Kategorien. Das große Anwaltsranking 2019 erscheint am 10. Mai 2019.

Anwälte wählen Anwälte: Zum 16. Mal in Folge sind Österreichs Anwälte aufgerufen, für das Anwaltsranking 2019 die Besten ihrer Zunft zu wählen. Aktuell geht die Wahl in das Finale. Das Anwaltsranking 2019 erscheint am 10. Mai 2019 in der trend PREMIUM Ausgabe 19/2019.

100 Anwaltskanzleien aus ganz Österreich bestimmen dafür aus ihrer Mitte die besten Spezialisten in 23 Kategorien. Insgesamt werden dabei 250 Advokaten vom Anlegeranwalt bis zum Stiftungsexperten gekürt. Selbstnennungen sind nicht zugelassen, die trend-Redaktion behält sich vor, im Falle von von Absprachen korrigierend einzugreifen.