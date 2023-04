trend. präsentiert das große Ranking der besten Anwält:innen und Sozietäten Österreichs. Mehr als 100 von der trend-Redaktion ausgewählte Anwaltskanzleien aus ganz Österreich nannten dafür die jeweils Besten aus 22 Kategorien sowie die die größten Kanzleien des Landes, die besten Bundesländer-Sozietäten und die besten Spin-offs.

Rechtsanwälte: neue Generation und neue Spielregeln

Auffallend: Eine neue, junge Generation von Anwält:innen ist angetreten. Die Büros werden entstaubt. Flache Hierarchien und Teamwork ist in den Sozietäten des Landes mehr und mehr an der Tagesordnung. In den Kanzleien macht sich eine Art Start-up-Atmosphäre breit. Das geschieht freilich nicht ohne Hintergedanken. Gute, neue Mitarbeiter zu finden und diese auch zu halten ist auch für die Kanzleien und Sozietäten des eine große Herausforderung.

Ein bemerkenswerter Trend ist auch der zu Spin-offs: Anwält:innen lösen sich von großen Sozietäten und gründen eigene Kanzleien. In das trend. Anwaltsranking wurde daher auch die neue Kategorie Spin-offs aufgenommen.

Zu den Themenkreisen, die Österreichs Anwält:innen mehr und mehr beschäftigen, gehören auch zusehends mehr aus den Bereichen Nachhaltigkeit, ESG und Energiewende.

trend Anwaltsranking 2023: Die Kategorie-Sieger

