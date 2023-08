NoVA-Erhöhung und Berechnung: So werden neue Autos teurer

So kletterte der offiziell gemessene CO2-Ausstoß durch die neue Emissionsmessung beim Mercedes E-Klasse, mit Dieselmotor und Automatik, in der Austria Edition, von 118 g/CO2 nach der alten Messmethode nach NEFZ auf 141 g/CO2 nach WLTP. Durch die neue Berechnung reduzierte die NoVA leicht um ein Prozent auf fünf Prozent. So sank der Preis für dieses E-Klasse 220 d in der Basisausstattung um rund 180 Euro.

Weitere Modelle bei denen die NoVA bei Mercedes sank (jeweils in der Automatikausführung): Beim A 180 reduzierte sich die NoVA um zwei Prozent auf null, beim Mercedes B 180 d von zwei auf ein Prozent, beim Mercedes C 180 d von sechs auf fünf Prozent, beim C 200 d sank die Autokaufsteuer von sechs auf fünf Prozent.