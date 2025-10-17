55 Jahre trend: Als Wirtschaft noch Männersache war

„Die ganze Wirtschaft war eine Männerwelt“, entgegnete trend-­Gründer Oscar Bronner in einem Interview zum 50. Jubiläum des Magazins der Kritik, dass in den ersten trend-Ausgaben kaum Frauen vorkamen. Das war gesetzlich gewünscht: Ehefrauen durften bis 1975 ohne Erlaubnis des Mannes weder arbeiten noch Verträge abschließen oder ein Konto eröffnen. Bis 1979 durften Frauen ungleich entlohnt werden.

Dass der trend „auch ein Männermagazin“ war, wie Bronner resümierte, ist mit Blick ins Archiv schwer zu leugnen. Die erste Frau, die im trend abgebildet wurde, war eine barbusige Frau auf dem Schoß ihres Chefs. Die Pointe des Comics ist für 1970 zwar durchaus zukunftsgewandt. Gut gealtert ist er dennoch nicht.

Betont fortschrittlich gab sich der trend damals nicht, er ging mit dem – männlichen – Zeitgeist. Eine Männerrunde war auch die erste trend-Redaktion. Lediglich zwei Frauen – Rosemarie Starlinger in der Dokumentation und Nora Öhler im Sekretariat – waren mit von der Partie. Erst im Frühjahr 1971 fingen die ersten Redakteurinnen beim trend an.

Ob die Abwesenheit von Frauen die einseitige Themenwahl geprägt hat, lässt sich rückblickend nicht belegen – naheliegend ist es. Unter dem Titel „Fleischexport“ wurde in der sechsten Ausgabe über eine Fotoagentur berichtet. Die vielen Fotos der nackten Models nehmen auffällig mehr Platz als der Text ein. Ein erzürnter Leserbriefschreiber kündigte darauf das Abo, weil er der Ansicht war, dass er ein Wirtschaftsmagazin und nicht die „Ausgabe einer pornographischen Zeitschrift“ abonniert habe. Die nackten Frauen der Werbeeinschaltungen und die Inserate für einschlägige Etablissements, in jeder Ausgabe zu finden, störten die männliche Leserschaft wohl weniger.