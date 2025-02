Cybersecurity-Firma von Ex-Kanzler Kurz mit 1,1 Mrd. Dollar bewertet

Mit dem Investment unter Führung des US-Investors Bain Capital steige die Unternehmensbewertung auf 1,1 Mrd. Dollar, teilte Dream mit. Kurz ist an der Dream Group mit rund 15 Prozent beteiligt.

Dream hat sich auf den Schutz kritischer Infrastruktur von Staaten und Industrieunternehmen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz spezialisiert und beschäftigt nach eigenen Angaben aktuell rund 150 Mitarbeitende am Hauptsitz in Tel Aviv sowie in Niederlassungen in Abu Dhabi und Wien. Derzeit hat Dream Kunden in Europa, Nahost und Südostasien. Die neue Partnerschaft mit Bain Capital werde vor allem die Expansion des Unternehmens in zusätzlichen Märkten vorantreiben, darunter die USA und Südamerika, heißt es in der Mitteilung.

Kurz hatte das Unternehmen Dream 2023 zusammen mit seinen israelischen Geschäftspartnern Shalev Hulio und Gil Dolev gegründet. Hulio hatte früher das israelische Technologieunternehmen NSO geleitet, das die Spionagesoftware Pegasus entwickelt. Am 14. Dezember wurde in Österreich die Dream Advanced Technologies GmbH gegründet, Geschäftsführer ist neben Sitz ist neben Ilan Grinshtain, dem Rechtschef von Dream, Kurz' früherer Kabinettchef Bernhard Bonelli. Sitz ist jene Büroadresse in der Wiener Fichtegasse, an der auch die Cocoon Capital Advisory GmbH registriert ist, eine gemeinsame Firma von Kurz und Bonelli. Ebenfalls dort ihren Sitz hat die Softwarefirma GT3 mit Geschäftsführer Gernot Blümel, Kurz' früherem Finanzminister, sovie e+ ventures GmbH von Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.