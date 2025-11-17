Wollsdorf Leder streicht 150 Jobs in der Steiermark

Bei Wollsdorf Leder im oststeirischen Bezirk Weiz werden 150 von insgesamt rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt. Das Unternehmen bestätigte am Montag auf APA-Nachfrage einen entsprechenden Bericht des ORF Steiermark. Konkret will man sich offenbar von 130 Beschäftigten in der Lederproduktion und 20 Personen aus dem administrativen Bereich trennen. Als Grund wurde genannt, dass ein Teil der Produktion ins Ausland verlegt wird. Als alternativer Standort gilt Mexiko. Vom Stellenabbau betroffen sind vor allem Tagespendler:innen aus den benachbarten Ländern Slowenien und Ungarn.

Wollsdorf Leder wurde 1936 im gleichnamigen Ort gegründet und ist bis heute ein familiengeführter Betrieb, der sich auf die Fertigung von Innenausstattung für Autos und Flugzeuge spezialisiert hat. Laut Eigenangaben ist das Unternehmen Weltmarktführer im Bereich Lenkradleder und erzielt den Großteil seines Umsatzes damit. Noch im Mai berichteten Medien, dass das Unternehmen drei neue Großaufträge von Mercedes erhalten habe. Der Geschäftsführer ging damals noch von einer positiven Prognose aus.

Wollsdorf Leder hat seinen Hauptsitz in Wollsdorf nahe Gleisdorf, betreibt aber auch Werke im kroatischen Varaždin sowie in China und Mexiko. Vertriebsniederlassungen bestehen in den USA, China, Hongkong und Uruguay. Die rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden beim AMS Steiermark zur Kündigung angemeldet, bestätigte AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe dem ORF. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 1.500 Arbeiter:innen und Angestellte.