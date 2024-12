Die belebten Einkaufsstraßen der ersten zwei Adventwochenenden trügten nicht: Trotz rezessionsbedingter Konsumzurückhaltung darf sich der heimische Einzelhandel auf ein gutes Weihnachtsgeschäft einstellen. Mit den ersten beiden Adventeinkaufssamstagen sei man „sehr zufrieden“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will heute bei einer Pressekonferenz.

Die Umsatzprognose von Handelsverband und WIFO geht von einem Dezember-Umsatz von insgesamt 7,5 Milliarden Euro aus. Der weihnachtsbedingte Mehrumsatz liegt damit bei 1,15 Millarden Euro netto. Dies bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr um zwei Prozent. Das klassische Weihnachtsgeschäft wird definiert als Mehrumsatz im Dezember, der über den durchschnittlichen Umsätzen der Monate Jänner bis November liegt.

386 Euro werden Österreicher:innen heuer durchschnittlich für Geschenke ausgeben. Das sind um 26 Euro mehr als im Vorjahr. Die diesjährigen Kassenschlager sind laut HV-Geschäftsführer Will u.a. Strickjacken und Heißluftfritteusen. Deutlich Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Branchen. Beim Nichtlebensmittelbereich liegen die Mehrumsätze im Dezember um 26 Millionen Euro hinter dem Vorjahresniveau.

Dass die Österreicher:innen trotz allgemeinem „Angstsparen in Krisenzeiten“ zu Weihnachten doch deutlich tiefer in die Taschen greifen, zeigte sich bereits bei der trend-Umfrage von November. Die Mehrheit der Befragte gab an - trotz Sparens - dieses Jahr ähnlich viel für Weihnachtsgeschenke auszugeben wie im Jahr 2023.