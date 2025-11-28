Lucky Car: Auf gelber Mission

Um die Ecke vom Stephansdom liegt die Zentrale von Lucky Car, eine prestigeträchtige Adresse. Aber Matic ist nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern war auch mal Integrationsbotschafter unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Zusammen mit viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik feierte man vor zwei Jahren 15 Jahre Lucky Car, heute trifft man sich hin und wieder in der Stadt.

Matic, der im Volksschulalter mit seinen Eltern aus Bosnien nach Wien kam, ist ein Selfmade-Unternehmer. 2008 gründete er mit der Eröffnung eines ersten Standorts in Brunn am Gebirge Lucky Car und baute das Unternehmen innerhalb von 17 Jahren zur größten vertragsfreien Autowerkstattkette mit 65 Standorten – die Hälfte davon in Franchise – und 650 Mitarbeitenden auf. Der Umsatz hat sich über die Jahre und insbesondere durch die Übernahme von ATU vervielfacht und wird sich heuer auf rund 80 Millionen Euro belaufen.

Wachstum sei wichtig, entscheidend sei aber der Gewinn. Man sei schließlich nicht die Caritas. „2026 sollen auch die ehemaligen ATU-Standorte unter unserer Ägide schwarze Zahlen schreiben“, sagt der 54-Jährige, dessen Neffe Mitar Kos als Geschäftsführer der Gruppe tätig ist.

Der Besprechungsraum, in dem Matic für das Gespräch Platz genommen hat, ist modern, aber nicht übertrieben luxuriös ausgestattet. „Bei uns ist nichts vergoldet. Wir haben keine Lampen für 25.000 Euro über dem Besprechungstisch hängen“, spielt er auf den gescheiterten Immobilienzampano René Benko an. Die hier, sagt er und zeigt Richtung Decke, habe vielleicht 500 Euro gekostet.