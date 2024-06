Die im TOP-500-Ranking des Vorjahres veröffentlichten Zahlen für 2022 fielen größtenteils deutlich besser aus, als nach den anfänglichen Wachstumsprognosen erwartet wurde. Diesmal ist das nicht so. Die 2023er-Zahlen spiegeln die Tatsache plastisch wider, dass Österreich in die Rezession gerutscht ist und die Wirtschaftsleistung real um 0,8 Prozent zurückging.

37 Prozent der größten Unternehmen des Landes meldeten geschrumpfte Umsätze. Mit Ausnahme des ersten CoronaJahres, 2020, war das in dieser Dimension in jüngerer Vergangenheit nie der Fall. Alle TOP-500-Unternehmen zusammen erreichten mit 719 Milliarden Euro zwar ein um knapp vier Prozent höheres Umsatzvolumen als im Jahr davor. Allerdings liegt dieser Zuwachs klar unter der Inflationsrate für 2023, die ja bei den meisten Betrieben zu höheren Preisen für ihre Produkte bzw. Dienstleistungen führte. Noch stärker hat die Profitabilität gelitten. Mehr als die Hälfte der von den Unternehmen angegebenen Betriebsergebnisse (Ebit) fielen niedriger aus als bei der letzten Erhebung. Die Klagen vor allem der Industrie über die durch hohe Lohnabschlüsse und Energiekosten gesunkene Produktivität finden in diesen Zahlen ihre Entsprechung. Personal wurde in den allermeisten Fällen dennoch nicht oder kaum abgebaut.