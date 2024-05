Chris Thaller :

Ich denke, beides ist richtig und möglich. Ich persönlich war schon immer ein kreativer Geist. Schon als Kind habe ich es geliebt, bei Rollenspielen ein besonders kreatives Outfit zu haben oder beim Fußball durch ein kleines kreatives Asset "besonders" aufzutreten. Ich denke, jedem Menschen wird bei seiner Geburt ein Talent in die Wiege gelegt, quasi sein Purpose, sein Sinn des Lebens. Dieser kann sein, sich in der Kreativwirtschaft zu verwirklichen, aber auch Karriere im Sport zu machen. Kreativität selbst ist ein viel zu breiter Begriff, um ihn hier abzugrenzen und zu sagen, die einen sind kreativ und die anderen sind es nicht. Jeder Mensch hat in gewisser Art und Weise kreative Fähigkeiten von Geburt an. Ob man diese dann jedoch nutzen will, ist jedem selbst überlassen. Im Leben kann man alles erlernen, auch kreativ zu sein. Wenn man jedoch keine Leidenschaft für das Thema mitbringt, hilft alles Lernen und alle Skills nicht weiter und man wird sein kreatives Potential nie wirklich ausschöpfen können.