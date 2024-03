In einem außergewöhnlichen Votum von 50 zu 0 Stimmen hat der Handelsausschuss des US-Repräsentantenhauses (The House Commerce Committee) ein mögliches Verbot von TikTok gefordert. TikTok steht vor der Wahl, sein US-Geschäft innerhalb von 180 Tagen zu verkaufen oder den Betrieb in den USA einzustellen.