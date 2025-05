Verunsicherung der Kunden belastet McDonald's weiter

© APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Verunsicherte Kunden mit Blick auf die Wirtschaftslage belasten McDonald's weiterhin. Auf vergleichbarer Basis sank der Erlös im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Prozent, teilte der US-Konzern am Donnerstag in Chicago mit. Der Schwund war etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. McDonald's verwies dabei auch auf einen Schalttag im Vorjahr. In den Vereinigten Staaten war der Rückgang auf vergleichbarer Basis mit 3,6 Prozent besonders stark.

von APA