Linzer Tankstellenbetreiber Stiglechner meldet Insolvenz an

Bereits seit 2024 - Martin Roy kam neben Elsa Dutzler-Stiglechner als Sanierer in die Geschäftsführung - sei ein mit den Banken abgestimmter Restrukturierungsprozess gelaufen, der letztendlich scheiterte.

„Nach sorgfältiger Prüfung aller wirtschaftlichen Optionen musste festgestellt werden, dass eine Fortführung des Geschäftsbetriebs nicht mehr möglich ist“, hieß es. Die betroffenen Mitarbeiter seien bereits persönlich informiert worden. Ob das Unternehmen vom Insolvenzverwalter vorübergehend fortgeführt wird und die 640 Jobs erhalten bleiben, werde das Insolvenzverfahren in den kommenden Tagen zeigen.

Höhe der Aktiva und Passiva sei vorerst unklar. In der Bilanz des Geschäftsjahres 2024 stehen bei der Julius Stiglechner GmbH Verbindlichkeiten in Höhe von 154,6 Mio. Euro und Umsätze von 465 Mio. Euro, 2023 wurden 507 Mio. Euro umgesetzt. 60 Prozent der Tankstellen sind im Eigentum des Familienunternehmens, 40 Prozent selbstständigen Tankstellenpartnern zuzuordnen. Die Tankstellen laufen unter der Eigenmarke IQ, Lizenzpartnerschaften gibt es mit Eni und BP.