Strafverfahren gegen Investor Pecik diversionell erledigt

Das Strafverfahren gegen den Unternehmer und Investor Ronny Pecik, dem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Vorteilszuwendung an den früheren Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid vorgeworfen hatte, ist vom Tisch. Die Causa wurde am Wiener Landesgericht, wo gegen Pecik verhandelt hätte werden sollen, mit Zustimmung der WKStA diversionell erledigt. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA.

Dass sich Pecik eine mehrtägige Hauptverhandlung am Landesgericht erspart, ist dem Vernehmen nach auf einen Verteidigerwechsel zurückzuführen. Der von Pecik beigezogene Wiener Rechtsanwalt Lukas Kollmann - ein Spezialist für Vermögens-, Wirtschafts- und Korruptionsstrafrecht - brachte Anfang Juli einen Antrag auf diversionelle Erledigung ein, nachdem gegen Pecik an sich bereits im vergangenen Mai verhandelt hätte werden sollen. Der terminlich anberaumte Prozess musste allerdings kurzfristig aufgrund einer schweren Erkrankung des 63-jährigen Angeklagten abberaumt werden.

Die WKStA habe sich nicht gegen die diversionelle Erledigung ausgesprochen, zumal Pecik zur „Übernahme der Verantwortung“ bereit war und eine „spürbare Geldbuße“ auferlegt bekam, die bereits entrichtet wurde, sagte Salzborn. Das Landesgericht gab dem Antrag daher mit Beschluss Folge, der am Freitag Peciks Rechtsvertretung zugestellt wurde. Kollmann war vorerst telefonisch nicht erreichbar. Pecik gilt mit der diversionellen Erledigung jedenfalls weiterhin als gerichtlich unbescholten.