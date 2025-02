Strabag: Stefan Kratochwill neuer CEO

So einen Eintrag auf der Karriere-Plattform LinkedIn verfasst man auch nicht alle Tage: „Ich habe einen neuen Job und arbeite jetzt als CEO bei STRABAG", postete Stefan Kratochwill am Mittwochmittag. Er wird die Nachfolge des vor einigen Wochen plötzlich verstorbenen Klemens Haselsteiner antreten. „Klemens hat die STRABAG als seine erweiterte Familie gesehen. In dieser Familie durfte ich selbst als Trainee startend aufwachsen", wird der neue Strabag-Chef in einer Aussendung zitiert.

Beratend zur Seite steht ihm der langjährige STRABAG-CEO Hans Peter Haselsteiner, der Ende Jänner mit einer Generalvollmacht ausgestattet wurde. „Ich stelle dem Nachfolger genauso meine Erfahrung zur Verfügung, wie ich es bei Klemens getan habe", wurde der Bauindustrielle damals zitiert.

Kratochwill war zuletzt Zentralbereichsleiter und Geschäftsführer der Strabag-Baumaschinen-Tochter BMTI GmbH. Dort war er für rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter international verantwortlich. Er hat sein gesamtes Berufsleben bei Österreichs größtem Baukonzern verbracht. Nach dem Studium Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau an der Technischen Universität Wien trat er 2003 als Trainee in den Konzern ein.

Klemens Haselsteiner hat Baumaschinen stets als Schlüssel für die Dekarbonisierung der Bauindustrie genannt. „Mit der Umstellung der Baumaschinen und Fahrzeuge auf neue Technologien bedient er einen der wichtigsten Hebel zur Klimaneutralität", schreibt STRABAG-Aufsichtsratschefin Kerstin Gelbmann über Haselsteiners Nachfolger.