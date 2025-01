Hans Peter Haselsteiner wird Generalbevollmächtigter der Strabag

„Mein Sohn Klemens hat die Weichen für Strabag auf Zukunft gestellt", heißt es in einem am Montagnachmittag verbreiteten Statement von Haselsteiner. „Das Unternehmen erweist sich heute nicht nur resilient gegenüber den vielfältigen Verwerfungen am Markt, es hat auch den richtigen Weg eingeschlagen, um weiterhin zukunftsfähig zu sein". Er wolle auch dem Nachfolger seines Sohnes als CEO, sobald dieser fest stehe, „meine Erfahrung zur Verfügung stellen, so wie ich es bei Klemens getan habe. Damit wollen wir auch zum Ausdruck bringen, dass die Famiie Haselsteiner unverrückbar mit der Strabag verbunden ist."

Klemens Haselsteiner war 44-jährig am 17. Jänner an einer Aneurysma-Blutung gestorben, er hat den „Work On Progress“-Prozess der Strabag eingeleitet.

Hans-Peter Haselsteiner, 80, wurde vom Vorstand der Strabag mit Zustimmung des Aufsichtsrats zum Generalbevollmächtigten bestellt. Er hat die Strabag zu einem internationalen Konzern geformt.