Strabag-CEO Klemens Haselsteiner ist tot

Im Dezember hatte er noch voll Stolz angerufen, um mit dem trend über seinen Australien-Deal zu sprechen. Der Einstieg in den australischen Markt bedeutete einen möglichen Ausweg aus der Doppelmühle, in der sich die Strabag zuletzt strategisch befunden hatte. Russland, von seinem Vater Hans Peter Haselsteiner einst favorisiert, war seit dem brutalen Überfall auf die Ukraine 2022 endgültig passé; mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska als Strabag-Miteigentümer waren wiederum Märkte wie etwa die USA schwierig.

So energisch Klemens Haselsteiner eine neue Auslandsstrategie für den Baukonzern suchte, so konsequent trieb er die Dekarbonisierung des Unternehmens voran. An der Notwendigkeit, mit voller Kraft für den Klimaschutz zu arbeiten, ließ er nie einen Zweifel – er sah das als zentrale Aufgabe seiner Generation an. Nach den Nationalratswahlen Ende September forderte er im trend trotz der sich abzeichnenden Budgetnöte ein grünes Konjunkturprogramm. Er machte nie einen Hehl daraus, dass er Populismus à la Trump als ein Übel und eine Gefahr für die Welt betrachtete.

Nun ist der Vorstandsvorsitzende der Strabag SE im Alter von 44 Jahren völlig überraschend verstorben, wie der Konzern am Freitagabend mitteilte. Die weiteren Vorstandsmitglieder übernehmen vorübergehend gemeinsam die von Klemens Haselsteiner verantworteten Agenden. Nach Angaben einer Firmensprecherin starb Haselsteiner eines natürlichen Todes, nähere Angaben wurden vorerst nicht gemacht.

Haselsteiner war seit dem 1. Jänner 2020 Vorstandsmitglied und seit dem 1. Jänner 2023 Vorsitzender des Vorstands der Strabag. Er war einer von vier Söhnen Hans Peter Haselsteiners (80). Die Familie Haselsteiner hält 30,7 Prozent der Anteile an der im Leitindex ATX der Wiener Börse notierten Strabag SE.