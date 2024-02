Novomatic erweitert Vorstand - Stefan Krenn neu im Gremium

Beschreibung

Stefan Krenn, geb. 1978, studierte Wirtschaft sowie Informations- und Medienrecht und ist seit 2015 in verschiedenen Funktionen bei der Novomatic AG tätig. Seit 15. Februar 2024 ist der gebürtige Oberösterreicher Vorstandsmitglied der Novomatic AG. Krenn bekleidet in dem Glücksspiel- und Gaming-Technology-Konzern einige weitere Managment-Funktionen. Unter anderem ist er auch Geschäftsführer der ATLAS Group GmbH, über die Beteiligungen der Novomatic AG im In- und Ausland verwaltet werden, sowie Aufsichtsratsmitglied der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG und der Admiral Sportwetten GmbH.