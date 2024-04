Novomatic bricht Rekorde auf ICE

Der Weltkonzern ist ein führender Player auf einem riesigen Markt. Mit mehr als 200 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz ist die Gaming-Branche ein Wachstumsmarkt und ein Vorreiter in der Digitalisierung.

NOVOMATIC ist als Full-Service-Anbieter in allen Segmenten der Glücksspielindustrie tätig und bietet ein umfassendes Omni-Channel-Produktportfolio für Partner und Kunden weltweit von terrestrischen Gamingprodukten und -services über Managementsysteme und Cash-Management-Lösungen, Online-, Mobile- und Social-Gaming-Lösungen bis hin zu Lotterie- und Sportwetten-Lösungen.

Dem Ruf des Unternehmens entsprechend wurde auch der ICE-Messestand modern und innovativ gestaltet. Das nagelneue Standdesign setzte dabei auf schwarz-goldene Eleganz und beste Übersichtlichkeit. Interessierte konnten sich über eine umfassende Palette an innovativen Gamingtechnologie-Lösungen informieren, wobei sowohl Produktneuheiten als auch etablierte „Klassiker“ präsentiert wurden.

In Unterwasserwelten eintauchen, nach verborgenen Schätzen suchen oder die Wikingerzeit erforschen: Bei Novomatic können die Spielgäste aus dem Vollen schöpfen. Ob moderne Gaming-Terminals, innovativer Spiele-Content oder futuristische Casino-Management-Systeme: Die Novomatic- Produktpalette wächst laufend weiter – schließlich will Europas Nummer eins der Hightech-Gamingtechnologie auch auf der ICE 2025 in Barcelona wieder ein paar aufsehenerregende Trümpfe aus dem Ärmel schütteln.

